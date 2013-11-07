《全球市场》亚洲股市走势疲软，欧元在欧洲央行会议前反弹至一周高点

两位美联储经济学家发布研究报告，呼吁美联储承诺延长维持低利率的时间，从而推低失业率。这一报告也提振欧元。

美股也因此在隔夜市场走高。道琼工业指数 创纪录高点，标普500指数 收盘接近历史高位。

美国标普E-Mini期货 周四亚洲时段下跌0.2%。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下滑0.4%，因权重股澳洲国民银行 和澳新银行(ANZ/澳盛) 进行除息。

澳元兑美元 下跌0.6%至0.9469美元。此前数据显示，澳洲10月就业岗位仅增长1,100个，全职工作大幅减少。

美国原油期货 涨0.1%至每桶94.9美元左右。该期货周三大涨1.7%，脱离四个月低点，因美国汽油库存意外大幅下滑。