《全球市场》亚洲股市走势疲软，欧元在欧洲央行会议前反弹至一周高点

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
两位美联储经济学家发布研究报告，呼吁美联储承诺延长维持低利率的时间，从而推低失业率。这一报告也提振欧元。
美股也因此在隔夜市场走高。道琼工业指数 创纪录高点，标普500指数 收盘接近历史高位。
美国标普E-Mini期货 周四亚洲时段下跌0.2%。
澳股指标S&P/ASX 200指数 下滑0.4%，因权重股澳洲国民银行 和澳新银行(ANZ/澳盛) 进行除息。
澳元兑美元 下跌0.6%至0.9469美元。此前数据显示，澳洲10月就业岗位仅增长1,100个，全职工作大幅减少。
美国原油期货 涨0.1%至每桶94.9美元左右。该期货周三大涨1.7%，脱离四个月低点，因美国汽油库存意外大幅下滑。
现货金 微跌0.1%至约每盎司1,316.5美元，在隔夜上涨0.5%后暂停涨势。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。