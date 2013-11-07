中国债市：国债期货12月合约早盘跌破93元整数关口，创上市后新低

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京11月7日 - 受中国银行间市场现券收益率明显上行影响，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约周四早盘大跌，下破93元人民币的整数关口，并创上市后新低。
上海一银行交易员表示，今天现券收益率上行较多，其中国开债收益率变化更为明显，因目前机构心态脆弱，周四央行再度暂停逆回购亦添加压力。
一券商交易员并认为，国债期货今日明显下行，除了受现券影响外，从今天开始的国债预发行价格 看，市场对下周三将续发行的CTD(最便宜交割券)热门券收益率预期偏高，也压制国债期货走势。
12月合约 早盘收报92.950元，跌0.4元，或0.43%。盘中一度摸低至92.874元，为上市以来的新低。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。