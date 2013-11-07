中国债市：国债期货12月合约早盘跌破93元整数关口，创上市后新低

路透北京11月7日 - 受中国银行间市场现券收益率明显上行影响，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约周四早盘大跌，下破93元人民币的整数关口，并创上市后新低。

上海一银行交易员表示，今天现券收益率上行较多，其中国开债收益率变化更为明显，因目前机构心态脆弱，周四央行再度暂停逆回购亦添加压力。

一券商交易员并认为，国债期货今日明显下行，除了受现券影响外，从今天开始的国债预发行价格 看，市场对下周三将续发行的CTD(最便宜交割券)热门券收益率预期偏高，也压制国债期货走势。