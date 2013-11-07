台湾股市：早盘微跌，银行股下滑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北11月7日 - 台湾股市周四早盘下滑0.1%，因投资者在出口数据发布前保持警惕，金融保险类指数 领跌。
台湾财长向立法会表示，继9月出口同比降7%后，10月出口仍然下跌。今天稍晚，财政部将发布10月数据。
0230GMT左右，加权股价指数 下滑至8,279.08点，扩大前日跌幅。
金融保险类指数 跌0.4%，半导体类指数 下滑0.2%。电子类指数 持平。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。