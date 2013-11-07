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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 11:16 BJT

台湾股市：早盘微跌，银行股下滑

路透台北11月7日 - 台湾股市周四早盘下滑0.1%，因投资者在出口数据发布前保持警惕，金融保险类指数 领跌。

台湾财长向立法会表示，继9月出口同比降7%后，10月出口仍然下跌。今天稍晚，财政部将发布10月数据。

0230GMT左右，加权股价指数 下滑至8,279.08点，扩大前日跌幅。

金融保险类指数 跌0.4%，半导体类指数 下滑0.2%。电子类指数 持平。(完)

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