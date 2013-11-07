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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 11:44 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几近持平，受政府干预疑虑打压

“午后可能会出现一些来自出口商等人的美元卖盘，但看看政府近来的立场和动作，韩元短期内不会跳升过1,060的水准。”首尔一当地银行交易员说。

近几周来外汇当局频频对韩元的波动发表强烈评论，自10月24日疑似当局买入大约10-20亿美元以阻升韩元以来，汇率一直陷于狭幅区间波动。

韩国市场周四因大学入学考的关系，延迟开市一个小时。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,060.3 1,060.9

日圆/韩元 10.7494/567 10.7405

韩国公债期货 * 105.77 105.80

韩国综合股价指数 2,006.23 2,013.67

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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