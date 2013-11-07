日本债市：公债呈现窄幅涨跌，超长期券承压

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.200% +0.0 0.200% 10年期公债 0.605% -0.5 0.610% 20年期公债 1.490% -0.5 1.495% 30年期公债 1.640% +0.0 1.640% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.02 +0.17 144.85 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。