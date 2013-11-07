中国债市动态：逆回购再停如冷水浇头，止损盘推高现券收益率

路透北京11月7日 - 中国银行间周四早盘现券收益率续升，近日因对货币政策未来走向态度谨慎，场内气氛本就偏空，加之今日逆回购再次暂停有如再泼一盆冷水，机构宣泄悲观情绪致部分止损盘溢出。

受现货弱势影响，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约下挫并跌破93元人民币的整数关口，创上市后新低。此外，人民币利率互换(IRS)早盘现明显上行。

“虽然(逆回购)之前也停过，但今天再停还是会有影响。”上海一券商交易员称，不过应该说在市场情绪本来就很弱的情况下，今天的公开市场只是加重打击，也许之后市场就开始习惯了，央行在紧的时候就做，松的时候就不做。

上海一外资行交易员指出，市场情绪本来就特别差，收益率上得太多，出现了止损盘。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，上周二恢复操作的逆回购重又暂停。据此计算，央行本周净回笼50亿元人民币。

中国银行间市场周四回购利率 止跌微升。市场人士表示，中国人民银行公开市场今日逆回购操作意外未有现身，对机构心理施压，资金价格止跌后稍有反弹，流动性稳中略有趋紧势头。

剩余期限约6.9479年的固息国债130020券 最新报价对应收益率为4.2850%/4.2550%，上日尾盘在4.2090%/4.1500%;该只券本周一收盘时报4.15%/4.11%。