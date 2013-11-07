中国债市动态：逆回购再停如冷水浇头，止损盘推高现券收益率

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京11月7日 - 中国银行间周四早盘现券收益率续升，近日因对货币政策未来走向态度谨慎，场内气氛本就偏空，加之今日逆回购再次暂停有如再泼一盆冷水，机构宣泄悲观情绪致部分止损盘溢出。
受现货弱势影响，中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约下挫并跌破93元人民币的整数关口，创上市后新低。此外，人民币利率互换(IRS)早盘现明显上行。
“虽然(逆回购)之前也停过，但今天再停还是会有影响。”上海一券商交易员称，不过应该说在市场情绪本来就很弱的情况下，今天的公开市场只是加重打击，也许之后市场就开始习惯了，央行在紧的时候就做，松的时候就不做。
上海一外资行交易员指出，市场情绪本来就特别差，收益率上得太多，出现了止损盘。
业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，上周二恢复操作的逆回购重又暂停。据此计算，央行本周净回笼50亿元人民币。
中国银行间市场周四回购利率 止跌微升。市场人士表示，中国人民银行公开市场今日逆回购操作意外未有现身，对机构心理施压，资金价格止跌后稍有反弹，流动性稳中略有趋紧势头。
剩余期限约6.9479年的固息国债130020券 最新报价对应收益率为4.2850%/4.2550%，上日尾盘在4.2090%/4.1500%;该只券本周一收盘时报4.15%/4.11%。
五年期国债期货12月合约 早盘收报92.950元，跌0.4元，或0.43%。盘中一度摸低至92.874元，为上市以来的新低。(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
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