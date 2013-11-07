中国汇市：人民币即期早盘高开低走，大行购汇稳守6.09元关口

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 人民币即期早盘高开低走
* 隔夜美元指数微跌，人民币中间价略走高
* 大行购汇盘稳守6.09元关口
路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘高开低走。隔夜美元指数微跌，人民币中间价顺势高开。不过交易人士称，有疑似监管层购汇在6.09元出现，使人民币掉头走跌，但整体表现仍属稳定。
一中资银行交易员指出，早盘即期汇率触及6.0900后，个别大行购汇盘涌现，将即期汇率拉低超过40个点子。
“这些疑似监管层的购汇盘，可能含有十八届三中全开始前的维持汇率稳定的意图。”该交易员称，
一外资交易员则认为，人民币中间价本周完全是跟随美元指数的方向。从本周走势看，人民币即期汇率短期内横盘在6.09附近的概率大增。
北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.0939元，上日收报6.0927元。今日人民币兑美元中间价 为6.1450元，上日中间价为6.1475元。
全球汇市，欧元兑美元和日圆在周四亚洲早盘接近一周高点，因此前德国数据向好打压了欧洲央行立即降息的可能性，投资者迅速转换立场。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1571/08，上日尾盘为6.1580。
北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0834/41元，上一交易日尾盘报6.0821元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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