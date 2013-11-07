中国汇市：人民币即期早盘高开低走，大行购汇稳守6.09元关口

* 人民币即期早盘高开低走

* 隔夜美元指数微跌，人民币中间价略走高

* 大行购汇盘稳守6.09元关口

路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘高开低走。隔夜美元指数微跌，人民币中间价顺势高开。不过交易人士称，有疑似监管层购汇在6.09元出现，使人民币掉头走跌，但整体表现仍属稳定。

一中资银行交易员指出，早盘即期汇率触及6.0900后，个别大行购汇盘涌现，将即期汇率拉低超过40个点子。

“这些疑似监管层的购汇盘，可能含有十八届三中全开始前的维持汇率稳定的意图。”该交易员称，

一外资交易员则认为，人民币中间价本周完全是跟随美元指数的方向。从本周走势看，人民币即期汇率短期内横盘在6.09附近的概率大增。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.0939元，上日收报6.0927元。今日人民币兑美元中间价 为6.1450元，上日中间价为6.1475元。

全球汇市，欧元兑美元和日圆在周四亚洲早盘接近一周高点，因此前德国数据向好打压了欧洲央行立即降息的可能性，投资者迅速转换立场。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1571/08，上日尾盘为6.1580。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0834/41元，上一交易日尾盘报6.0821元。