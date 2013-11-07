全球经济：全球10月经济成长加速至32个月高位--摩根大通与Markit调查

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦11月6日 - 周三公布的一项调查显示，全球经济成长在10月加速至32个月高位，新业务大幅改善予以支撑。
摩根大通与Markit联合编制的全球所有产业产出指数10月升至55.5，9月时为53.6，比50的荣枯分水岭高出一段距离，也是2011年2月以来最高。
“全球经济在最后一季度稳步开局。各产业产出在10月加速，表明全球GDP有望在第四季取得不错的表现，”摩根大通一位主管David Hensley表示。
“制造业产出和服务业活动全面好转鼓舞人心。”
全球10月服务业PMI从9月的53.7升至56.4。周一公布数据显示，全球制造业活动以逾两年来最快速度扩张。
全球10月就业形势连续第13个月好转，就业增长率触及32个月高位。
据稍早的PMI数据，欧元区经济复苏上月略失动能，德国和法国企业活动仅略微增长。
英国公布数据再次表现不俗，同时中国和美国服务业活动亦加速。(完) (编译 李爽 审校 田建华)
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