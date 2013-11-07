版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 12:02 BJT

韩国股市：早盘触及四周低点，投资者等待重大数据和事件

路透首尔11月7日 - 韩国股市周四早盘跌至四周最低位，因在本周稍晚的重要经济数据和重大宏观事件结果出炉以前，投资者不愿意冒险建仓。与此同时，三星电子的下跌也进一步令大盘承压。

0318 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%，报2,002.96点，盘内曾触及10月10日以来的最低点2,000.60。

投资者正在静待美国经济数据，包括今日稍晚出炉的第三季GDP和周五公布的非农就业报告，此前还有欧洲央行会议决策以及中国第十八届三中全会的召开。

外资在今日早盘卖出767亿韩元的韩国股票，有可能连续第四日卖超韩股。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐