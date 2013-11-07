韩国股市：早盘触及四周低点，投资者等待重大数据和事件

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔11月7日 - 韩国股市周四早盘跌至四周最低位，因在本周稍晚的重要经济数据和重大宏观事件结果出炉以前，投资者不愿意冒险建仓。与此同时，三星电子的下跌也进一步令大盘承压。
0318 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%，报2,002.96点，盘内曾触及10月10日以来的最低点2,000.60。
投资者正在静待美国经济数据，包括今日稍晚出炉的第三季GDP和周五公布的非农就业报告，此前还有欧洲央行会议决策以及中国第十八届三中全会的召开。
外资在今日早盘卖出767亿韩元的韩国股票，有可能连续第四日卖超韩股。（完）
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。