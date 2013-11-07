中国货币市场：回购利率止跌略升，央行再度暂停逆回购施心理压力

路透上海11月7日 - 中国银行间市场周四回购利率 止跌微升。市场人士表示，中国人民银行公开市场今日逆回购操作意外未有现身，对机构心理施压，资金价格止跌后稍有反弹，流动性稳中略有趋紧势头。

他们并表示，隔夜和七天回购的利差目前不足20个基点(bp)，且央行货币政策报告也传递出中性偏紧的信号，机构并不太乐意拆出七天期或以上期限资金，不过隔夜供给尚可。

“资金今天还算平衡，可能逆回购停了的原因，价格上来了一点。”华南一商业银行交易员称。

她并指出，央行公开市场逆回购暂停，对资金面实质影响不大，但对机构心理有所施压，“传递了一个稳中偏紧的态度吧，渡过月末这关了，就不放钱了，接下来估计都会是紧平衡。”

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，上周二恢复操作的逆回购重又暂停。据此计算，央行本周净回笼50亿元人民币。

上述交易员并指出，七天和隔夜利差缩窄后，场内七天品种更显供不应求，“一些基金、券商会有点压力，只能靠隔夜来滚。”

中国央行最新发布的货币政策执行报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7345 3.6672 +6.73

七天 3.9026 3.8771 +2.55

14天 4.5690 4.5536 +1.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.2550 2.2150 +404.00

七天 3.8800 3.6100 +27.00

14天 4.0000 3.9500 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7900 3.6600 +13.00

七天 3.9500 3.8800 +7.00

14天 4.6000 4.6500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 3.7300 3.6600 +7.00

七天 3.8910 3.8660 +2.50

三个月 4.6933 4.6926 +0.07