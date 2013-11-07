中国期货：有色金属指数期货料明年推出，镍和锡也将纳入--上期所高层

路透上海11月7日 - 中国首个商品指数期货的上市前景越发明晰。上海期货交易所高层周四表示，上期有色金属指数期货料将于明年推出，并将纳入拟上市的镍和锡两个金属期货品种。

上期所衍生品创新办高级总监范文韬表示，“目前上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报到证监会等待批准，顺利的话明年能够推出有色金属指数期货。”

他在第三届中国衍生品峰会上并称，上期所明年可能还会推出镍和锡这两个期货品种，届时也会纳入到有色金属指数中。

“到时候该指数的成份品种就会有六个，代表性也会更强，目前铜在该指数中占比较高的情况将会改变。”范文韬表示。

上期所于去年12月正式推出上期有色金属指数 ，目前该指数包括在上期所交易的铜、铝、锌和铅四个金属品种，其中铜的占比最高，达到60%以上。

范文韬并称，开发有色金属指数是发展指数类衍生品的一个切入点，将来上期所可能会考虑开发包括一揽子商品的综合性的指数，也会考虑横向发展，开发基于黄金或白银的指数，以满足市场投资需要。