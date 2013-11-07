台湾货币市场：短票与RP利率靠向区间低档，本地银行难去化资金

* 外资竞标存单、国库券令本地银行资金偏多

* 短票与RP利率靠向区间低档，不排除有继续下跌机会

记者 董永年

路透台北11月7日 - 台湾银行间短票、公司债附买回(RP)利率周四向低档靠拢。外资竞标364天期央行存单、国库券，又在次级市场抢买存续期超短公司债的效应持续发酵，没能得标的本地银行回头抢补短票，令30天期的成交利率往区间低档靠拢。

资金调度人士表示，旬初相当宽裕，拆入的需求偏少。虽然央行下午有加大隔夜资金的冲销力道，但无法感受到满溢的资金水位有下滑迹象。

“央行要高抬贵手，多发点存单，28天的也没关系。”一位银行交易主管说。

他表示，现在钱要放出去很难，报央变成大宗，已变成去化资金的主要管道。

本地时间12:06时：

**台币兑美元 走升6.6分报29.414。

**台股 跌0.19%，报8,266.53点；成交量 报563.01亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.388-0.430%，上日在0.380-0.430%。

**短票成交利率靠向低档**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量仍偏少，不过也因为存单到期量少，成交利率并未进一步下滑，而是朝0.62-0.63%的区间低点靠拢。

一银行交易主管认为，以目前的资金情势来看，短票利率还是会向下掉。因为外资汇入令外商银行抢标央行存单及国库券，导致本地银行的筹码被拿走，本地银行为去化多出的资金，回头抢买短票，恶性循环的结果，导致短率持续下滑。

另一票券商交易员也称，外资抢买存续期在一年内的公司债，使得债券市场可承做附买回(RP)的标的也愈来愈少，迫使货币型基金转到短票市场买票，也是造成短票稀缺的原因。

“昨天还能拿0.63%，今天都变0.62%，而且很少。”一位银行资金调度人士说。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，0.62%比重增加。一至两周内天期的短票则在0.62%。

今日央行存单到期金额40.50亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周余日央行存单到期为周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，经修正后，周三超额准备为72亿台币，累计超额准备为负13亿，加计前期1%的超额准备为1,297亿台币。

**票券商下调RP利率**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。RP交易人士认为，目前正值旬初资金情势明显宽裕，RP利率主要交投皆靠向区间低位，票券商今起调降公债及公司债RP利率一个基点。

证券商RP交易人士指出，整体市场资金水位高涨，包括银行、寿险及投信都是如此，RP利率议价空间明显提高，令今日RP利率续向区间低位靠拢，券商间虽欲调降RP利率但尚未有实际行动。

〞资金多到RP利率很好议价。〞一位券商RP交易人士说。

另家大型票券商也表示，目前资金情势依旧偏松，今起已下调公债及公司债RP利率，成交客户以寿险、法人及个人为主，料11月RP利率还有下修机会。

本周余日主要的公司债交割因子有周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆向区间低位靠拢。