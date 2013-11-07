美国个股：清华紫光欲收购芯片商锐迪科，报价每股18美元

路透11月6日 - 美国上市的芯片生产商锐迪科微电子(RDA Microelectronics Inc) 称，其已收到中国清华紫光集团有限公司每股18美元的收购报价，这是一个多月以来第二项类似的收购报价。

该报价比锐迪科在Nasdaq的周三收盘价为15.55美元，有近16%的溢价。

9月时，锐迪科称中国国有企业上海浦东科技投资有限公司提出以每美股存托凭证15.50美元的价格，收购其尚未持有的锐迪科股份。

锐迪科表示尚未对上述两项收购报价做决定，并称董事会正在评估该两项收购提议。