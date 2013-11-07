美国个股：清华紫光欲收购芯片商锐迪科，报价每股18美元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月6日 - 美国上市的芯片生产商锐迪科微电子(RDA Microelectronics Inc) 称，其已收到中国清华紫光集团有限公司每股18美元的收购报价，这是一个多月以来第二项类似的收购报价。
该报价比锐迪科在Nasdaq的周三收盘价为15.55美元，有近16%的溢价。
9月时，锐迪科称中国国有企业上海浦东科技投资有限公司提出以每美股存托凭证15.50美元的价格，收购其尚未持有的锐迪科股份。
锐迪科表示尚未对上述两项收购报价做决定，并称董事会正在评估该两项收购提议。
锐迪科生产针对移动和广播设备的射频芯片，其客户包括华为 、中兴 联想 。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。