香港经济：金融服务机构聘用更多临时员工以管理成本--顾问公司

路透香港11月7日 - 国际专业招聘顾问公司--Robert Half 周四公布研究结果显示，香港金融服务机构聘用更多临时员工，以管理成本。

该项研究针对150名来自香港金融服务机构的高级领导层，其中62%受访者表示，自环球金融危机以来，其公司所聘用的临时员工有所增加。这个情况于中型企业间尤为明显，当中有三分之二的机构领袖表示，现时其公司使用临时员工的情况，已较过去有着明显转变。

Robert Half香港区总裁安柏菲（Pallavi Anand）称，“企业越来越依靠一支具弹性的工作团队，来获取其长期雇员所缺乏、或个别项目所需的专门技术。这包括项目融资、外判，或在设立新业务时增聘临时的项目经理。”

她并指出，“过去许多公司都尝过因过量招聘而最后被迫大幅裁员的苦果。现在他们纷纷采用一个混合的招聘模式，即同时聘用长期及临时专才，以便在分工上取得更多灵活性。”

调查并显示，有过半数受访者（56%）指增聘临时员工的原因是为了节省成本，其次是为增聘技术人才（40%），只有4%因管理架构改变，而需聘用临时员工。