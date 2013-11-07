《国际主要央行公开市场操作一览》--11月7日

路透北京11月7日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/6 买入公债 31.71 11/15/2020 - 08/15/2023

11/5 买入公债 15.65 02/15/2036 - 08/15/2043

11/4 买入公债 37.18 08/15/2019 - 10/31/2020

11/1 买入公债 15.65 02/15/2036 - 08/15/2043

10/31 买入公债 9.27 11/15/2024 - 02/15/2031

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/6 隔夜逆回购 -67.15 0.03%

11/5 隔夜逆回购 -24.25 0.03%

11/4 隔夜逆回购 -40.88 0.03%

11/1 三天逆回购 -46.50 0.02%

10/31 隔夜逆回购 -138.90 0.02%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年10月11日-2013年11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。鲍威尔和布拉德没有具体指出，他们认为美联储何时将开始缩减刺激举措。鲍威尔称缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/6 84天反向交易 1.31亿美元 0.59%(固定利率)

11/5 七天期反向交易 895.24 0.50%(固定利率)

11/5 七天期定期存款 -1,840.00 0.10%

《本周主要新闻》

--欧洲央行已决定延后银行业提交数据的第一个截止期限，这些数据将用于欧元区银行业评估，此前部分银行表示没有足够时间来满足提交要求。欧洲央行正在推行欧洲银行业的全面检视工作，以便在长达五年的危机后消除疑虑并找出其中的薄弱环节，但此次延期突显出这项工作面临的挑战。该央行将在2014年底成为银行业的监督机构。

--欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，在央行2011年12月和2012年初提供的低利长期贷款到期后，欧洲央行将提供更多的流动性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 102,600

上周三 101,070

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当期变化 +1,530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布的10月3-4日会议记录显示，数名央行委员会委员称坚稳的外部需求和强劲的制造业是经济持续复苏的必要条件，但亦警告称这两大领域还不够强劲。一名委员亦表示，出口复苏缓慢是竞争力下滑的迹象，这可能会损及日本经济成长。

--日本央行在对经济进行评估后，并没有给出两年内通胀率可以升至2%的官方预测，但其表示正有条不紊地朝目标迈进，且将在必要长的时间内维持大规模刺激措施。央行将始于明年4月的2014财年经济成长预估上调至1.5%，认为尽管明年受消费税上调的影响，日本经济体增速可以保持在潜在水平之上。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,715.6亿台币存单，相较存单到期3,712.35亿台币，存单发行余额增3.25亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,586亿台币存单，相较存单到期1,584.5亿台币，存单发行余额增1.5亿。