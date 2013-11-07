《全球主要银行同业拆借利率一览》--11月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京11月7日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动围。
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年
美元(USD)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.10240 0.16850 0.23865 0.35375 0.59750
(LIBOR) 最低 0.10140 0.16850 0.23770 0.35160 0.59610
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.12000 0.17500 0.24000 0.35650 0.60050
(SIBOR) 最低 0.12000 0.17500 0.24000 0.35650 0.60050
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港元 (HKD)
港元银行同业拆借利率 最高 0.09014 0.21857 0.38429 0.55000 0.87143
(HIBOR) 最低 0.08513 0.21643 0.38071 0.54500 0.86857
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欧元 (EUR)
伦敦银行同业拆借利率 最高 0.05143 0.09571 0.17857 0.27500 0.47571
(LIBOR) 最低 0.05000 0.09500 0.17500 0.27357 0.47143
欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.13000 0.22800 0.34200 0.53500
(EURIBOR) 最低 -- 0.12900 0.22700 0.34000 0.53200
---------------------------------------------------------------------------- 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报3.73%。
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布平均利率。
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的拆借利率。
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵盖美元和坡元。
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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