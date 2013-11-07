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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 12:55 BJT

香港股市：跌至近两周低点，因金融业可能改革的报导打压相关个股

路透香港11月7日 - 香港股市周四早盘触及近两周低点，因此前更多媒体称本周末的十八届三中全会上可能进行金融业改革，导致中国金融股跌幅加大。

中国人民银行旗下一家报纸周四称，监管机构正考虑对银行间操作采取新的限制，以进一步打击影子银行。

第一上海证券策略员叶尚志表示，短期来看这是负面消息，一定程度上可能是因为众多媒体报导金融业改革的可能性，造成不确定性增加。

截至中午，恒生指数 跌0.7%至22,884.5点，为10月29日以来最低。恒生国企指数 跌0.8%。

金融类股下跌。民生银行 下滑1.3%，本周已跌4.2%。

澳门博彩运营商银河娱乐 ，以及联想集团 均在公布季度财报前上涨0.4%。(完)

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