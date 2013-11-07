香港股市：跌至近两周低点，因金融业可能改革的报导打压相关个股

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 香港股市周四早盘触及近两周低点，因此前更多媒体称本周末的十八届三中全会上可能进行金融业改革，导致中国金融股跌幅加大。
中国人民银行旗下一家报纸周四称，监管机构正考虑对银行间操作采取新的限制，以进一步打击影子银行。
第一上海证券策略员叶尚志表示，短期来看这是负面消息，一定程度上可能是因为众多媒体报导金融业改革的可能性，造成不确定性增加。
截至中午，恒生指数 跌0.7%至22,884.5点，为10月29日以来最低。恒生国企指数 跌0.8%。
金融类股下跌。民生银行 下滑1.3%，本周已跌4.2%。
澳门博彩运营商银河娱乐 ，以及联想集团 均在公布季度财报前上涨0.4%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。