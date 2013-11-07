《全球汇市》欧洲央行会议前欧元持坚，澳洲疲软就业数据打压澳元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3522 1.3510 +0.09 +2.49 1.3194 美元/日圆 98.60 98.65 -0.05 +13.67 86.74 欧元/日圆 133.35 133.29 +0.05 +16.51 114.45 美元/瑞郎 0.9112 0.9122 -0.11 -0.47 0.9155 英镑/美元 1.6081 1.6079 +0.01 -1.05 1.6251 美元/加元 1.0416 1.0418 -0.02 +4.99 0.9921 澳元/美元 0.9478 0.9520 -0.44 -8.80 1.0393 新西兰元/美元 0.8362 0.8375 -0.16 +0.95 0.8283 欧元/瑞郎 1.2322 1.2325 -0.02 +2.05 1.2075 欧元/英镑 0.8407 0.8400 +0.08 +3.61 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.7837 8.7763 +0.08 +2.40 8.5777 美元/挪威克朗 5.9562 5.9520 +0.07 +7.07 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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