印尼经济：财长预估今年经济将成长5.6%

路透雅加达11月7日 - 印尼财长Chatib Basri周四表示，他预期今年经济将成长5.6%，落在印尼央行预计的5.5-5.9%的区间。

他对记者表示，第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将缩窄至3.3-3.5%，年底时进一步缩窄。第二季时该比重为4.4%。

财长的全年预估值将是2009年以来最低。