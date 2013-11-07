印尼经济：财长预估今年经济将成长5.6%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透雅加达11月7日 - 印尼财长Chatib Basri周四表示，他预期今年经济将成长5.6%，落在印尼央行预计的5.5-5.9%的区间。
他对记者表示，第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将缩窄至3.3-3.5%，年底时进一步缩窄。第二季时该比重为4.4%。
财长的全年预估值将是2009年以来最低。
统计局周三公布的数据显示，7-9月时GDP较上年同期成长5.62%，为近四年低位。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。