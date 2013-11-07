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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 13:35 BJT

印尼经济：财长预估今年经济将成长5.6%

路透雅加达11月7日 - 印尼财长Chatib Basri周四表示，他预期今年经济将成长5.6%，落在印尼央行预计的5.5-5.9%的区间。

他对记者表示，第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重将缩窄至3.3-3.5%，年底时进一步缩窄。第二季时该比重为4.4%。

财长的全年预估值将是2009年以来最低。

统计局周三公布的数据显示，7-9月时GDP较上年同期成长5.62%，为近四年低位。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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