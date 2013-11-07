台湾经济：与新加坡签定经济伙伴协定，实质GDP可望增7亿美元

路透台北11月7日 - 台湾与新加坡周四签署经济伙伴协定(ASTEP)，为台湾与东南亚国家签定的第一个经合协定。台湾经济部委托的研究指出，协定执行完毕后，预估可增加台湾总体实质GDP约7.01亿美元。

不过经济部长张家祝在一记者会上承认，ASTEP对台湾实质经济成长贡献有限。但外交部长林永乐认为，ASTEP对台湾希望努力加入TPP(跨太平洋伙伴关系)及RCEP(区域全面经济伙伴关系)将创造有利条件。

〞新加坡是TPP的创始会员国，也是RCEP成员国，我们和新加坡签了以后，协定的经贸条件和其他会员国逐渐接近，对台湾和其他国家签类似协定很有帮助。〞林永乐说。

由于新加坡在东协已是自由贸易港，多数货品已经零关税，此协定在货品关税部分再将仅剩的六项酒类关税对台湾降为零；台湾则分四阶段(立即免税、5、10、15年降为免税)将99.48%的新加坡进口货品降为零关税，并保留少数排除降税项目。

在服务业部分，在WTO承诺外，新加坡对台湾进一步开放综合工程服务业、景观服务业及研发相关服务业等；台湾则对新加坡进一步开放电信服务业、海运服务业及环境服务业等。

对于台湾特别开放第一类电信业务予新加坡可直接持股不得逾49%，直接加间接持股不得逾60%，经济部长张家祝称，因台湾与新加坡将有电信业的合作基础，可望因合作而互利。

台湾对WTO的承诺表为第一类电信持股不得逾20%。

在金融服务业部分，双方同意维持WTO承诺的开放范围，但可开展金融合作。至于金融合作细节，经济部及外交部没有说明。金管会主委曾铭宗今日则在立法院表示，未来台湾金融业赴新加坡投资将更有保障。