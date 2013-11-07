香港个股：联想中期净利按年大增三成，智能手机及平板电脑等销售佳

路透香港11月7日 - 全球智能连接设备第三大厂商--联想集团 周四公布，2013/14年中期净利按年大增30%，这是因为个人电脑（PC）、智能手机及平板电脑销量成长所致。

联想在香港交易所发布公告指出，至2013年9月30日止的中期净利为3.94亿美元，上年同期为3.03亿美元；第二季净利为2.20亿美元，较上年同期的1.62亿增长35.8%，亦较路透Starmine SmartEstimate的预估值1.99亿佳。财年第二季度，个人电脑、智能手机和平板电脑销量均录得历史新高。

联想在公告中指出，＂个人电脑行业仍然代表高达2,000亿美元的机会，为联想的盈利增长提供充分空间。集团对全球个人电脑市场感到乐观，相信其将受惠于企业更新需求及中国市场的逐步复苏。＂

该公司指出，7-9月间PC销售成长2%，相比于全球PC市场下跌10%，市场份额也达到17.7%的历史新高，并连续二个季度在全球PC市场排名第一。智能手机销量财年上半年则按年大增逾78%至历史新高1,230万台，于二季度达到全球智能手机销售第四位；平板电脑方面，联想指出,，二季度销售为历史新高230万台，并成为全球排名第四。

中期收入按年增11%至185.61亿美元，中国占比最大，为41%，其次是美洲的22%，亚太位15%，欧洲/中东/非洲区合占22%。

联想是在中午发布公告，午后涨幅扩大至3.21%，报8.69港元，早盘收在8.45港元；大盘恒生指数 跌0.70%。（完）

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