中国金融：银行买入返售业务暂未叫停，但待出同业新规凸显资产降速挑战

路透上海11月7日 - 近期有关中国银监会拟出台同业业务规范文件的风声盛起，甚至传出部分股份制银行已暂停买入返售业务的消息。但据路透了解到，目前同业业务资产规模排名居前的民生 及兴业 等银行并未暂停相关业务。

不过，待出同业规范新规对银行业的影响，还并非仅局限几项具体业务是否叫停如此简单。中国银行业金融机构资产扩张支撑盈利的局面，其不可持续性日益引起监管层重视，未来银行业发展方向或不是规模导向，而是在资产增速放缓后，银行提高盈利能力的转型命题。

针对有关买入返售业务暂停的传言，据路透查询到，民生银行 相关业务仍正常开展，但可用资金规模确实已不多。该行一位人士表示，“没有停啊，只是没规模。”

兴业银行另一人士则表示，该行的买入返售业务暂时没有停，但银监会主动找过总行，对这项业务表示了关注。

从银行三季报来看，同业资产业务规模（包括同业拆借，同业存放，买入返售业务）排名前六家的银行分别为农业银行 ，中国银行 ，兴业银行，工商银行 ，民生银行及建设银行 ，规模则分别为1.39万亿，1.29万亿，1.13万亿，1.04万亿，0.9万亿和0.8万亿。

显然民生银行和兴业银行的同业扩张已超过了部分国有银行，并成为市场的重点关注对象。

当然国有银行的同业策略也略有差别，比如建设银行的同业规模从二季度的1.2万亿降低到0.8万亿规模，但中国银行则逆势从1.17万亿增加到1.29万亿。

不过，仅上述三项的统计还无法显示银行同业业务的全部变化，以兴业银行来说，6月末和9月末同业业务的绝对规模并没有发生明显变化，均为1.13万亿元。

但从兴业银行应收款项类科目来看，则从去年年底的1,114亿，增加到6月末的2,525亿，再增加到9月末的3,011亿。兴业在半年报中曾经解释，应收款项类投资余额较期初增长较大，主要是信托及其他受益权投资较期初有较大增长。

因此，对于此次银监会拟出台的文件可能叫停买入返售业务的做法，有交易员表示效果可能并不理想，因银行已有变通的渠道来继续扩张类信贷业务。

**资产增速放缓挑战**

不过，同业业务收紧给银行业资产增速带来的挑战，仍将影响深远。

“唉，紧箍咒越来越紧了。”北京一位银行同业人士近期对路透表示，同业业务明年的规模肯定会有所收缩，料会对银行的盈利产生影响，但具体的应对方式，是从同业科目转移到诸如应收款项类项目，还是以债权融资直接工具，资产证券化等新型业务为突破口，目前还未看到明确方向，市场也在观望。

一位银监会人士近期则告诉路透，同业业务扩张，除了推升M2外，还有其资产扩张不可持续性的问题需要注意。

在他看来，中国银行业的资产增速近年来快速扩张，从2003年的不足30万亿元，增加到今年9月底的近144万亿，超过同期GDP的增速，目前银行业金融机构的资产规模已经够大，未来需要重视的是，不是规模有多大，而是资产增速降下来后，盈利能力和风险管控能力如何保持的问题。

因此他认为同业业务的监管虽然可能暂时影响银行业的盈利，但方向上是收紧是正确的。

央行三季度货币政策执行报告中指出，2013年以来，通过同业渠道创造的M2一度仅低于人民币贷款，高于外汇占款和证券投资。

路透了解到，目前业内讨论的同业业务的规范方向包括比照自营贷款和理财投资标准管理，引入同业授信集中度，计提拨备等，但最终结果尚待确定。