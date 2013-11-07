离岸人民币：台湾今年宝岛债目标可望达阵，国开行50亿助力--柜买中心

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透台北11月7日 - 台湾宝岛债今年100亿元人民币的发行目标，要靠中资银行帮忙了。柜台买卖中心董事长吴寿山周四表示，大陆政策银行--中国国家开发银行 已表达高度意愿，预计发行额度约在50亿人民币，待相关法令完成修正后，很快就会发行。
台湾金管会主委曾铭宗昨日在立法院表示，今年年底前即可完成法令修改，很快可看到陆资企业到台湾发行宝岛债。 熟知政策进程的消息人士也对路透表示，台湾将采香港模式渐进开放，以中资政策银行先行，并设定陆企发行总额上限控管。
虽然外传除国家开发银行外，还有中国银行 、交通银行 及农业银行 等陆银想发宝岛债，不过吴寿山在接受路透询问时称，截至目前为止，只有国开行透过券商向柜买中心表达高度的意愿。
〞达成今年100亿目标应该有机会，一家来就够了，国开行差不多50亿上下。〞吴寿山说。
他强调，柜买中心宝岛债发行平台的相关条件都已具备，只欠陆企这股东风，〞不过我已感受到了，曾主委敢说，就代表已经接近了。〞
台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。离金管会宣称今年将有10档、100亿人民币债券发行的政策目标，还有一段不小的差距。
国开行2007年首次在香港发债的额度也是50亿人民币，截止去年底已发行了190亿元点心债。该行周三才在香港发行总值45亿元人民币的点心债，共分两年、五年及15年三个年期。因需求旺盛，两年期浮息债及五年期固息债的发行利率略低于初始询价。路透了解到，是次发行超额认购倍数超过一倍，投资者尤其青睐两年期浮息债。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计
(新增文末表格) * 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据 * 美元指数录得2月以来最佳周度表现 * 南非兰特急挫，此前财长被解职 路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽 派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。 纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利 被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。 他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高 ，美国人仍捂紧了腰包。 “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击 ，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到