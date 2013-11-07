离岸人民币：台湾今年宝岛债目标可望达阵，国开行50亿助力--柜买中心

路透台北11月7日 - 台湾宝岛债今年100亿元人民币的发行目标，要靠中资银行帮忙了。柜台买卖中心董事长吴寿山周四表示，大陆政策银行--中国国家开发银行 已表达高度意愿，预计发行额度约在50亿人民币，待相关法令完成修正后，很快就会发行。

台湾金管会主委曾铭宗昨日在立法院表示，今年年底前即可完成法令修改，很快可看到陆资企业到台湾发行宝岛债。 熟知政策进程的消息人士也对路透表示，台湾将采香港模式渐进开放，以中资政策银行先行，并设定陆企发行总额上限控管。

虽然外传除国家开发银行外，还有中国银行 、交通银行 及农业银行 等陆银想发宝岛债，不过吴寿山在接受路透询问时称，截至目前为止，只有国开行透过券商向柜买中心表达高度的意愿。

〞达成今年100亿目标应该有机会，一家来就够了，国开行差不多50亿上下。〞吴寿山说。

他强调，柜买中心宝岛债发行平台的相关条件都已具备，只欠陆企这股东风，〞不过我已感受到了，曾主委敢说，就代表已经接近了。〞

台湾目前由本地及外资金融机构、企业发行的六档人民币债券余额为39亿。离金管会宣称今年将有10档、100亿人民币债券发行的政策目标，还有一段不小的差距。