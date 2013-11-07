台湾金融：金管会将修法差异化管理保险业，公银看好兆丰及一银--主委

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北11月7日 - 台湾金融监督委员会主委曾铭宗周四表示，最慢在12月底将提出配套措施以修订保险法，原则上朝向差异化管理，至于寿险业单一持股上限拟由10%降至5%将于下周召开公听会讨论。
曾铭宗今天赴立法院备询时并指出，鼓励国银走出台湾、布局亚洲，未来3-5年望促成1-2家银行成为具指标性的亚洲区域性银行，民营银行可藉由并购扩大亚洲版图，公营行库则看好兆丰金控 旗下兆丰银及第一金控 旗下第一银行。
两岸保险监理平台会议“金保会”上月并未进一步松绑登陆准入条件，曾铭宗认为，原因有二，包括目前大陆注重当地保险市场的发展及两岸服务贸易协议没有进展。
“希望两岸服务贸易协议尽快通过，若没过要跟大陆争取更多权益都不容易!”。他称，
年底拟修订保险法，他表示，保险业将朝向差异化管理，对体质好的保险公司开放更大发挥空间，目前体质较弱的保险公司则将督促业者近期内提出可行的自救方案。
他坦言，保险安定基金在处理国华人寿后，目前已没有多余资金处理问题保险公司，因此要体质弱的保险业者自行提出解决方案。
台股方面，近期台股受食安问题拖累表现欠佳，曾铭宗表示，目前台股加权指数在8,300点左右，距近期高点的8,460点有差距，由于国内外经济没有重大事件，目前国安基金没有进场的条件。
宝岛债部分，他指出，年底前将开放陆企来台发行宝岛债，首波发行对象为大陆台商及大陆国银，投资亦限制为专业机构投资人，今年宝岛债发行目标为100亿人民币。
台湾金融保险类指数 今日收跌0.4%，表现不如台湾加权指数 的0.02%涨幅，报8,283.71点。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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