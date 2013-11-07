主要国家经济指标预测--11月8日****

路透11月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月7-8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 -- 3.0% 经季节调整失业率 -- 3.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 +0.5% +1.0% 经季节调整进口(较前月) +0.6% +0.4% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差155 顺差156 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字936 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字31 0745 法国工业生产 9月 +0.1% +0.2% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差48 逆差49 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- +2.4% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 9月 逆差40 逆差43.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差92 逆差96.3 1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.08 19.36 1330 美国实质个人支出 9月 -- +0.2% 个人所得 +0.3% +0.4% 个人消费 +0.2% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加12.5 增加14.8 民间就业岗位(万个) 增加12.5 增加12.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.4 增加0.2 失业率 7.3% 7.2% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大失业率 10月 7.0% 6.9% 就业参与率 66.4% 66.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 74.5 73.2 现况指数 90.0 89.9 预期指数 64.0 62.5 1530 美国ECRI经济领先指标 11月1日当周 -- 131.5 -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 -- +1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加0.11 增加1 全职就业人口(人) 减少27,900 -- 就业参与率 64.8% 64.9% 失业率 5.7% 5.7% 0500 日本同时指标(较前月) 9月 +0.6 -- 领先指标(较前月) +2.7 -- 0645 瑞士消费者信心 第四季 负5 -- 1100 德国工业生产 9月 -0.9% -0.2% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 1245 欧洲央行利率决定 11月 0.25% 0.5% 1330 美国实质GDP环比年率 第三季初值 +2.8% +2.0% 最终销售 +2.0% +1.8% 民间消费 +1.5% -- 隐性平减指数 +1.9% +1.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.5% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +2.0% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月2日当周 33.6 33.5 四周均值(万人) 34.825 -- 续请失业金人数(万人) 10月26日当周 286.8 287.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加137.4 增加120 -- ICSC月度连锁店销售 10月 +4.1% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定