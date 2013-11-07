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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--11月8日****

路透11月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月7-8日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值      前值
    2350     日本外汇储备(亿美元)                            10月          --      12,734
    
    11月8日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值      前值
    0645    瑞士未经季节调整失业率                           10月         --        3.0%  
                经季节调整失业率                                          --        3.2%
    0700    德国经季节调整出口(较前月)                        9月       +0.5%      +1.0% 
                经季节调整进口(较前月)                                  +0.6%      +0.4%
                经季节调整贸易收支(亿欧元)                            顺差155    顺差156
    0745    法国预算收支(亿欧元)                              9月         --     赤字936
    0745    法国经常帐(亿欧元)                                9月         --      赤字31 
    0745    法国工业生产                                      9月       +0.1%      +0.2% 
    0745    法国贸易收支(亿欧元)                              9月      逆差48     逆差49
    0815    瑞士零售销售(较上年同期)                          9月         --       +2.4%
    0930    英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                      9月      逆差40   逆差43.5
                全球商品贸易收支(亿英镑)                               逆差92   逆差96.3
    1315    加拿大房屋开工(万户)                             10月       19.08      19.36
    1330    美国实质个人支出                                  9月          --      +0.2%
                个人所得                                                +0.3%      +0.4%
                个人消费                                                +0.2%      +0.3%
                个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          --      +0.1%
                PCE物价指数(较上年同期)                                    --      +1.2%
                核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%      +0.2%
                核心PCE物价指数(较上年同期)                                --      +1.2%
     1330   美国非农就业岗位(万个)                           10月    增加12.5   增加14.8
                民间就业岗位(万个)                                   增加12.5   增加12.6
                制造业就业岗位(万个)                                  增加0.4    增加0.2
                失业率                                                   7.3%       7.2%
                平均时薪                                                +0.2%      +0.1%
               每周平均工时                                              34.5       34.5
    1330    加拿大失业率                                     10月        7.0%       6.9%
               就业参与率                                               66.4%      66.4%
    1455    美国路透/密西根大学消费者信心指数              11月初值      74.5       73.2
                               现况指数                                  90.0       89.9
                               预期指数                                  64.0       62.5
    1530    美国ECRI经济领先指标                        11月1日当周        --      131.5
     --     美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                 9月          --      +1.6%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月7日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段       现值      预估值
    0030     澳洲就业人口(万人)                              10月     增加0.11     增加1
                 全职就业人口(人)                                   减少27,900       -- 
                 就业参与率                                              64.8%     64.9% 
                 失业率                                                   5.7%      5.7% 
    0500     日本同时指标(较前月)                             9月         +0.6       -- 
                 领先指标(较前月)                                         +2.7       -- 
    0645     瑞士消费者信心                                 第四季         负5       -- 
    1100     德国工业生产                                     9月        -0.9%     -0.2% 
    1200     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                    11月        3,750     3,750 
    1200     英国央行利率决定                                11月         0.5%      0.5% 
    1245     欧洲央行利率决定                                11月        0.25%      0.5% 
    1330     美国实质GDP环比年率                          第三季初值     +2.8%     +2.0% 
                 最终销售                                                +2.0%     +1.8% 
                 民间消费                                                +1.5%       -- 
                 隐性平减指数                                            +1.9%     +1.4% 
                 核心个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.4%     +1.5% 
                 个人消费支出(PCE)物价指数                               +1.9%     +2.0% 
    1330     美国初请失业金人数(万人)                   11月2日当周       33.6      33.5  
                       四周均值(万人)                                   34.825       --  
                 续请失业金人数(万人)                  10月26日当周      286.8     287.5 
    2000     美国消费者信贷(亿美元)                          9月     增加137.4   增加120  
     --      ICSC月度连锁店销售                             10月         +4.1%       -- 
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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