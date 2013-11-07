台湾股市：收于平盘附近，待基本面数据释出

路透台北11月7日 - 台湾股市周四收于平盘附近，表现平淡。分析师指出，由于美国10月非农数据公布在即，台湾10月出口数据亦将于今日下午公布，市场观望气氛转浓，暂时失去上涨动能。

加权股价指数 微幅收高0.02%至8,283.71点；成交量 为781.97亿台币，上日为783.73亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，台股自8月底以来涨幅已高，本周进入技术线型修正，加上中国三中全会召开在即，市场未能确定陆股于会议召开前后的走向，台股与亚股连动的特性亦须考量区域股市表现，短期或呈现技术修正而陷入盘整。

“台湾基本面也不是很好，市场有些顾虑。”钟国忠说。

台湾经济部官员此前已在立法院预告，10月出口将较上年同期负成长。

金融保险类指数 今日收盘走低0.4%，落后大盘，钟国忠认为投资者在利多暂未能实现之际涨多减码；纺织类指数 及塑胶类指数 受到台湾与新加坡签署经济协定提振而分别上涨2.57%及0.33%。

亚洲股市周四走势迟滞，投资者静候影响刺激政策的美国非农就业数据，但欧元在欧洲央行召开政策会议前夕上涨。