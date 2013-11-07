路透基点：约18家银行加入双汇国际40亿美元贷款案--RLPC

路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，截至目前约有18家银行加入中国双汇国际40亿美元一般联合贷款案，承贷总额超过7亿美元。

一如先前报导，一般银团料将在11月中完成组建，早于利息展期日。利息展期日落在11月第三周。

该40亿美元融资包括25亿美元三年期A部分贷款和15亿美元五年期B部分贷款，平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

受邀银行将按比例分四个层级参与这两部分贷款。在一般银团阶段的贷款最高综合收益为383个基点(A部分贷款)和490个基点(B部分贷款)，前端费用分别为90个和190个基点。

双汇国际控股8月30日与八家牵头行兼簿记行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

这八家牵头行兼簿记行在三年期贷款部分可获得400个基点的综合收益，在五年期贷款部分可获得500个基点的综合收益。两种贷款的费用分别是150个基点和250个基点。(完)