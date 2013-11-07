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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元回吐盘初升幅近收平盘，当局疑似入市干预

路透首尔11月7日 - 韩元兑美元 周四几近收平盘，回吐盘初小幅的升幅，交易商指称当局疑似买入美元干预市场。

韩元/美元 此间市场收报1,061.4韩元，较周三国内市场收盘价1,060.9几近持平，但低于日高1,059.4。(完)

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