韩国汇市：韩元兑美元回吐盘初升幅近收平盘，当局疑似入市干预

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔11月7日 - 韩元兑美元 周四几近收平盘，回吐盘初小幅的升幅，交易商指称当局疑似买入美元干预市场。
韩元/美元 此间市场收报1,061.4韩元，较周三国内市场收盘价1,060.9几近持平，但低于日高1,059.4。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。