日本央行总裁黑田东彦周四表示，必须在某一时候讨论如何削减资产负债表资产，作为退出策略的一部分 ；日本央行持有大量日本长期公债，但有很多途径可放慢购债速度。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周三称，由于“经济环境不确定”，而且央行对这类量化宽松 项目的经验有限，所以美联储对继续购债应保持谨慎。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.5% 2013年10月9日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.25% 2013年9月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 艾茂林; 审校 高琦)