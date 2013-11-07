国际油市：布兰特原油跌破105美元至四个月低点，静待ECB决议及美GDP

“隔夜数据显示油品库存大幅减少，暗示需求回升，美国指标原油从中受到支撑，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

“整体上，油市和其他市场今天将交投于窄幅区间内，因为大家都在等候欧洲央行的利率决议及美国GDP数据。”