国际油市：布兰特原油跌破105美元至四个月低点，静待ECB决议及美GDP

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国原油期货 一度升至高点95美元，目前下跌0.09美元报94.71美元，周三结算价升1.43美元。
“隔夜数据显示油品库存大幅减少，暗示需求回升，美国指标原油从中受到支撑，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。
“整体上，油市和其他市场今天将交投于窄幅区间内，因为大家都在等候欧洲央行的利率决议及美国GDP数据。”
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，11月1日止当周美国汽油库存大幅下滑380万桶，远高于分析师预计的下降30万桶。美国馏分油库存上周下降490万桶至1.18亿桶，预计为减少130万桶。
上周油品库存大幅减少，盖过了整体原油库存增加的影响。上周原油库存增至3.85亿桶，创下2012年5月以来最大七周增幅。
“美国原油库存增幅低于预期，这支撑美国原油期货，尽管供应为连续第七周增加，”辉立期货分析师在客户报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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