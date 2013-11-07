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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 15:18 BJT

新债招标：中国中信银行150亿五年期固息债，中标利率5.20%--发行快报

路透上海11月7日 - 中国债券信息网发行快报显示，中信银行 周四下午招标的150亿元人民币五年期固息金融债，中标利率为5.20%。

该期债此前设定的利率区间为4.90%-5.30%，所募资金将全部专项用于发放小型微型企业贷款，采用单利按年计息，发行期为11月8日至11月12日，起息日和缴款日同为11月12日。

大公国际资信评估有限公司对中信银行的主体和本期债券评级均为AAA级，瑞银证券、中信证券 和中金公司联合主承。

是次债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于长期次级债务、二级资本债券、混合资本债券、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。

中信银行A股周四收报3.93元，涨0.01元或0.26%，最近三个月累计上涨12%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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