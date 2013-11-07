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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 14:34 BJT

欧洲个股：雀巢旗下Jenny Craig部分业务售予私募股权公司

路透苏黎世11月7日 - 全球最大食品集团雀巢 周四宣布，旗下体重管理事业Jenny Craig的北美及大洋洲业务将售予私募股权公司North Castle Partners，交易金额未公布。

雀巢声明指出，Jenny Craig的法国业务不在这项交易内，新东家将接管北美及大洋洲业务，提供工作机会。

路透上个月报导，雀巢考虑出售这项业务，以配合剥离表现欠佳业务的行动。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)

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