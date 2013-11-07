欧洲个股：雀巢旗下Jenny Craig部分业务售予私募股权公司

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透苏黎世11月7日 - 全球最大食品集团雀巢 周四宣布，旗下体重管理事业Jenny Craig的北美及大洋洲业务将售予私募股权公司North Castle Partners，交易金额未公布。
雀巢声明指出，Jenny Craig的法国业务不在这项交易内，新东家将接管北美及大洋洲业务，提供工作机会。
路透上个月报导，雀巢考虑出售这项业务，以配合剥离表现欠佳业务的行动。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。