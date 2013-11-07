日本股市：日经指数收跌观望美国就业报告，然小型股上扬

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京11月7日 - 日本股市日经指数周四收跌，投资人等待美国就业数据而减少追逐风险，但小型股上扬，因东证所宣布将把小型股纳入一个新指数。
日经指数 收跌0.8%，报14,228.44，交投震荡，东证股价指数 下跌0.6%，报1,184.73。
市场关注美国周五公布非农就业报告，寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减买债的时机线索。
周四较引人瞩目的个股表现包括有线电视商Usen Corp 及汽车经销商VT Holdings ，分别上涨9.8%及6.6%，因这两支个股将纳入新指数JPX-Nikkei 400指数。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。