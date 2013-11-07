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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 15:05 BJT

欧股业绩：阿迪达斯第三季营收为38.79亿欧元，逊于预期

路透法兰克福11月7日 - 德国运动用品品牌阿迪达斯 周四公布：

* 第三季营收为38.79亿欧元

* 第三季营业利润4.63亿欧元

* 第三季毛利润率增长1.9个百分点至49.3%

* 维持2013年营收以较低个位数增幅的预估不变

* 维持2013年营业利润率约8.5%的预估不变

* 路透调查平均预估阿迪达斯第三季营收为39.2亿欧元，营业利润为4.66亿欧元

* 第三季锐步(REEBOK)营收增长5%。(完)

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