欧股业绩：阿迪达斯第三季营收为38.79亿欧元，逊于预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透法兰克福11月7日 - 德国运动用品品牌阿迪达斯 周四公布：
* 第三季营收为38.79亿欧元
* 第三季营业利润4.63亿欧元
* 第三季毛利润率增长1.9个百分点至49.3%
* 维持2013年营收以较低个位数增幅的预估不变
* 维持2013年营业利润率约8.5%的预估不变
* 路透调查平均预估阿迪达斯第三季营收为39.2亿欧元，营业利润为4.66亿欧元
* 第三季锐步(REEBOK)营收增长5%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。