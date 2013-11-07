路透调查：印度卢比料难进一步上涨，人民币将缓步延续升势

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
另一项调查显示，受访者目前预期美联储将于2014年3月开始缩减刺激措施，但本调查走访的分析师表示，此一举措对卢比的冲击，这次可能不会太严重。
“情况有可能是，美联储宣布缩减刺激，但给出的指引十分温和，以至于完全缓和对许多国家的负面冲击，不过印度卢比仍可能承受一些压力，”Scotiabank资深外汇策略师Sacha Tihanyi称。
调查并显示，中国人民币 将续创新高，六个月后料缓慢升至6.08，明年10月将来到6.03。人民币兑美元周四报约6.0939。
这些预估略高于上月的调查，反映出在经济改善之际，对于中国央行逐步拓宽人民币交易区间的预期。
今年迄今人民币是表现最好的亚币，兑美元升值2.3%。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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