《分析师观点》台湾10月出口衰退大于预期，GDP年增率低于2%似成定局

路透台北11月7日 - 台湾财政部周四公布，10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。

10月进口则较上年同期衰退2.8%(市场估为衰退0.05%)，贸易顺差为35.2亿美元(市场估为顺差31.7亿美元)。

财政部并表示，11月的出口金额料将可望与去年同期持平。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 -1.5 -7.0

--中国(含香港) -4.9 -8.4

--美国 -0.3 -8.5

--欧洲 +6.7 +4.5

--日本 -3.1 -10.9

**市场评论**

--日盛投顾分析师 蔡素菁：

占出口比重四成的中国市场还是比较弱，第四季内需表现料将持平，因此不会对出口有太大助益。在产品别方面，电子通讯产业第四季旺季不旺，手机出货状况也不好，对出口动能帮助有限，因此我们下修今年GDP年增率至1.9%。

--大众银行分析师 陈森林：

出口数据反映美国与中国两大经济体的状况都不是太好。来自中国的问题更深，因为两岸产业关系已由合作伙伴变成竞争伙伴，中国市场对我们的需求减少已渐渐反映在数字上，光是过去两、三个月的出口比例已经掉了1个百分点。我们认为第四季出口较去年小幅下滑的机率高，全年出口增幅预估在0.9%，明年则不到2%。至于今年GDP年增率应该会在1.9%。

--兆丰证券总经分析师 李志安：

10月进出口都比预期差，从总量概念来看，料今年GDP保2%可能有困难，11月底主计处一定会下修今年GDP估值。主要受到美国及中国大陆的需求减弱影响，对美国出口系受到政府关门及举债上限冲击消费意愿，对中国的出口则是受到中国禁车令的影响。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收跌0.5分，报29.485。

--台股加权股价指数 收盘升0.02%至8,283.71点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处8月预估2013年国内生产总值(GDP)成长率2.31%，但10月底公布的第三季GDP初值仅成长1.58%不如预期。