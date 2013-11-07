中国股市：沪综指连两日小幅收跌，观望情绪仍浓令成交淡静

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收盘小跌。分析师表示，市场资金面依然偏紧，而三中全会召开在即和经济数据公布已经临近，投资者无心大动干戈，因此观望气氛占据主导，大盘维持盘整格局。
沪综指 收报2,129.4点，跌10.207点或0.48%；上证A股今日成交额为700亿元人民币，上日为863亿元。
“市场对政策预期的明朗化有一个观望的情绪，反映在盘面上就是量能萎缩，指数盘整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，周末即将迎来十八届三中全会的召开，另外周末将公布10月份的经济数据，市场普遍存在等待观望的情绪。
对于央行公开市场周四再度暂停逆回购操作，他认为，逆回购有望持续暂停，因此市场资金依然偏紧，尤其到年末，资金面偏紧的局面将有所加剧，近阶段股市将面临一些压力。
沪深300指数 收跌0.55%，报2,340.552点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,345.6点，跌0.43%，成交683,126手。(完)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。