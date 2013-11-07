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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 15:13 BJT

中国股市：沪综指连两日小幅收跌，观望情绪仍浓令成交淡静

路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收盘小跌。分析师表示，市场资金面依然偏紧，而三中全会召开在即和经济数据公布已经临近，投资者无心大动干戈，因此观望气氛占据主导，大盘维持盘整格局。

沪综指 收报2,129.4点，跌10.207点或0.48%；上证A股今日成交额为700亿元人民币，上日为863亿元。

“市场对政策预期的明朗化有一个观望的情绪，反映在盘面上就是量能萎缩，指数盘整。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，周末即将迎来十八届三中全会的召开，另外周末将公布10月份的经济数据，市场普遍存在等待观望的情绪。

对于央行公开市场周四再度暂停逆回购操作，他认为，逆回购有望持续暂停，因此市场资金依然偏紧，尤其到年末，资金面偏紧的局面将有所加剧，近阶段股市将面临一些压力。

沪深300指数 收跌0.55%，报2,340.552点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,345.6点，跌0.43%，成交683,126手。(完)

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