欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季获利超预期，称已度过周期谷底

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透布鲁塞尔11月7日 - 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 公布高于预期的第三季获利，受铁矿石出货增加及成本节省的提振。该公司并宣称已度过周期谷底。
安赛乐米塔尔称，通常较为疲软的下半年度EBITDA核心获利(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)将至少和上半年相当。
“尽管营运环境挑战性依然很大，但随着经济指标改善对2014年的前景持审慎乐观看法。”执行长Lakshmi Mittal在声明稿指出。
安赛乐米塔尔公布第三季EBITDA为17亿美元，路透调查原预估为15.6亿美元。
该公司目前仍预期2013年EBITDA将高于65亿美元，2013年资本支出仍料约37亿美元。
安赛乐米塔尔第三季营收为196.43亿美元，路透调查原预估为198.1亿美元。
安赛乐米塔尔在简报表示，预计2013年全球钢铁消费料成长约3.5%；2013年中国钢铁消费量料成长6.5-7.5%，而美国钢铁消费量则料为持平到减少1%。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。