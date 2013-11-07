欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季获利超预期，称已度过周期谷底

路透布鲁塞尔11月7日 - 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 公布高于预期的第三季获利，受铁矿石出货增加及成本节省的提振。该公司并宣称已度过周期谷底。

安赛乐米塔尔称，通常较为疲软的下半年度EBITDA核心获利(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)将至少和上半年相当。

“尽管营运环境挑战性依然很大，但随着经济指标改善对2014年的前景持审慎乐观看法。”执行长Lakshmi Mittal在声明稿指出。

安赛乐米塔尔公布第三季EBITDA为17亿美元，路透调查原预估为15.6亿美元。

该公司目前仍预期2013年EBITDA将高于65亿美元，2013年资本支出仍料约37亿美元。

安赛乐米塔尔第三季营收为196.43亿美元，路透调查原预估为198.1亿美元。