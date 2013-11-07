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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 15:15 BJT

背景资料:中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2013年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)
          (亿元人民币)

     11/5      80         4.10        --  
     10/31    160          --        4.30
     10/29    130         4.10        --  
     10/15    100         3.90        -- 
     10/10    480          --        4.10 
     10/8     650         3.90        -- 
    
2、以下为央行2013年第四季度所发行的央行票据总额和收益率
    
    日期      发行量       三年期(%)      
          (亿元人民币) 

    10/28       59          3.50    
    10/14       55          3.50
    
  注: 浏览央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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