背景资料:中国人民银行四季度公开市场操作一览表

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
1.以下为中国人民银行2013年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 11/5 80 4.10 -- 10/31 160 -- 4.30 10/29 130 4.10 -- 10/15 100 3.90 -- 10/10 480 -- 4.10 10/8 650 3.90 -- 2、以下为央行2013年第四季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 10/28 59 3.50 10/14 55 3.50 注: 浏览央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。