俄罗斯经济：经济部文件显示至2030年GDP每年平均仅成长2.8%-报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透莫斯科11月7日 - 商业日报Vedomosti周四援引经济部文件的报导称，俄罗斯经济未来20年的表现将远比预期来得糟。
报导称，经济部直至2030年的经济发展策略警告，俄罗斯仍将严重倚赖油气、面临资本外流、预算赤字及地区之间财富落差扩大的问题。
报导称，根据该份文件，直至2030年，每年的国内生产总值(GDP)将平均成长2.8%，远低于经济部在春季时预估的4.3%。俄罗斯在全球产值的比重将从目前的4%降至3.4%。
未能立即连络上俄罗斯经济部置评。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。