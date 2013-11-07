俄罗斯经济：经济部文件显示至2030年GDP每年平均仅成长2.8%-报载

路透莫斯科11月7日 - 商业日报Vedomosti周四援引经济部文件的报导称，俄罗斯经济未来20年的表现将远比预期来得糟。

报导称，经济部直至2030年的经济发展策略警告，俄罗斯仍将严重倚赖油气、面临资本外流、预算赤字及地区之间财富落差扩大的问题。

报导称，根据该份文件，直至2030年，每年的国内生产总值(GDP)将平均成长2.8%，远低于经济部在春季时预估的4.3%。俄罗斯在全球产值的比重将从目前的4%降至3.4%。