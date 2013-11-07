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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月7日

路透伦敦11月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          467,025          -1,900
    锡           12,120            持平
    铅          233,150            持平
    锌        1,017,975          -2,700
    铝        5,348,300         -10,025
    镍          240,408            +558
    铝合金       60,860             -20
    NASAAC       97,540            -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据       库存分布               品种       库存数据            库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅         MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡         MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA      MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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