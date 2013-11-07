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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 19:23 BJT

德国数据：9月工业生产较前月下滑0.9%，降幅大于预期

经济部在一份声明稿中指出，“工业部门生产仍大致处于上升趋势，尽管当前呈现小幅回落。”

工业生产在2013年初表现迟滞，但近几个月已见复苏迹象，周三公布的数据显示，9月工业订单成长3.3%，增幅高于预期。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年9月 13年8月 13年9月/8月

较上月(%) -0.9 +1.6 +0.6

指数(2005年为基期) 106.6 107.6 107.1

路透调查预估为9月工业生产下滑0.2%，分析师预估值分布区间从下滑0.9%至增长1.5%。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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