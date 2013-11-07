德国数据：9月工业生产较前月下滑0.9%，降幅大于预期

经济部在一份声明稿中指出，“工业部门生产仍大致处于上升趋势，尽管当前呈现小幅回落。”

工业生产在2013年初表现迟滞，但近几个月已见复苏迹象，周三公布的数据显示，9月工业订单成长3.3%，增幅高于预期。