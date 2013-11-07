德国数据：9月工业生产较前月下滑0.9%，降幅大于预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济部在一份声明稿中指出，“工业部门生产仍大致处于上升趋势，尽管当前呈现小幅回落。”
工业生产在2013年初表现迟滞，但近几个月已见复苏迹象，周三公布的数据显示，9月工业订单成长3.3%，增幅高于预期。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 13年9月 13年8月 13年9月/8月
较上月(%) -0.9 +1.6 +0.6
指数(2005年为基期) 106.6 107.6 107.1
路透调查预估为9月工业生产下滑0.2%，分析师预估值分布区间从下滑0.9%至增长1.5%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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