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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 20:18 BJT

英国央行：维持指标利率及量化宽松规模不变

英国今年初以来的复苏势头意外强劲，使其超越欧元区成为七国集团(G7)成长最快的经济体。

但7月上任的英国央行总裁卡尼曾明确表示，不希望过早收紧政策以免危及经济成长。

英国央行8月表示，失业率降至7%之前央行不会升息，预计直到2016年失业率才能降至那个水平。

有鉴于经济复苏力道，许多投资人押注失业率将会更为迅速地下滑，且预期英国央行下周公布最新预估数据时将修正其看法。

随着经济加速成长，呼吁扩大刺激的少数英国央行委员已经逐渐淡出。

英国央行货币政策委员会周四决定维持量化宽松购买资产规模于3,750亿英镑不变，一如所有参与路透调查的分析师预期。

英国通胀率一直高于央行的2%目标，反观欧元区物价增幅降至仅0.7%。部分立场较为强硬的英国央行决策人士可能担心近期英国通胀预期升温。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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