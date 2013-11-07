欧洲央行：意外降息至纪录低点，应对通胀放缓忧虑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
欧洲央行宣布决议后，欧元大幅下跌至1.3397美元，决议宣布前报1.35美元。
欧洲央行维持存款工具利率于0.0%不变，但将隔夜贷款利率由1.00%调降至0.75%。
意大利财政部长和法国工业部长先前呼吁欧洲央行宽松政策，以应对欧元升值情况。
市场现在将关注焦点转向欧洲央行总裁德拉吉1330GMT的记者会，德拉吉将说明央行降息的原因。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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