表格：外资在韩国股市卖超619亿韩元，连续第四日卖超

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔11月7日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超619亿韩元，连续四个交易日卖超，期间累计卖超2,911亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 7日 -61.9 -105.6 172.8
11月 6日 -10.2 -106.5 112.8
11月 5日 -38.7 -151.4 199.2
11月 4日 -180.3 34.9 152.0
11月 1日 172.8 -77.4 -88.9
10月31日 -27.3 -228.9 240.5
10月30日 149.4 -67.2 -82.0
10月29日 124.5 -91.0 -33.4
10月28日 117.4 -31.6 -105.9
10月25日 12.3 -179.9 177.5
10月24日 117.5 -149.0 23.7
10月23日 592.0 -717.8 127.9
10月22日 156.1 -6.7 -131.4
10月21日 194.2 -201.9 14.7
10月18日 305.8 -162.8 -127.6
10月17日 293.2 -232.8 -31.8
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本月以来 -118.4 -406.1 547.9
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今年以来 5,183.9 1,083.6 -4,488.2
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(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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