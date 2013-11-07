表格：美国第三季GDP环比年率初值为成长2.8%，预估为增长2.0%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透11月7日 - 美国商务部公布：
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.8%，为2012年第三季以来最高(预估为增长2.0%)，第二季为增长2.5%
* 美国第三季最终销售增长2.0%(预估为增1.8%)，第二季为成长2.1%
* 美国第三季消费者支出增长1.5%，第二季增1.8%
* 美国第三季核心PCE物价指数增长1.4%(预估为增长1.5%)，第二季为增长0.6%
* 美国第三季GDP隐性平减指数初值为增长1.9%(预估为增长1.4%)，第二季为增长0.6%
第三季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第二季 2012年
初值 终值
实质GDP环比年率 2.8 2.5 2.8
国内产品最终销售 2.0 2.1 2.6
个人消费支出(PCE)物价指数 1.9 -0.1 1.8
核心PCE物价指数 1.4 0.6 1.8
GDP隐性平减指数 1.9 0.6 1.7
消费者支出 1.5 1.8 2.2
耐久财(耐用品) 7.8 6.2 7.7
非耐久财 2.7 1.6 1.4
服务业 0.1 1.2 1.6
企业投资 1.6 4.7 7.3
房屋投资 14.6 14.2 12.9
出口 4.5 8.0 3.5
进口 1.9 6.9 2.2
政府采购 0.2 -0.4 -1.0
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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