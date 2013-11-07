中国基金：星浩资本旗下商业项目退出或会采取地产基金或REITs模式

路透上海11月7日 - 中国最大房地产私募基金之一的星浩资本高层周四表示，其正开发的多个城市综合体中的商业项目明年起将陆续开业。在取得稳定现金流后，公司或会考虑组建地产基金收购或打包以房地产信托基金(REITs)上市的模式，来实现商业项目的退出。

以房地产基金形式运作的星浩资本不会长期持有其开发项目。其住宅部分因出售周期短，现金回流较快；而对于商业地产，星浩资本将采取自建自管模式，成熟周期较长，而且星浩亦面临如何退出的抉择。

星浩资本副总裁陈卿在新闻会上表示，目前公司考虑的商业地产退出渠道包括三类，首先是部分基金投资人本身就有长期持有物业需求，可成为其商业物业的买家；其次可选择一些追求长期安全收益的资金组建商业地产基金，接手其商业物业；其三若政策允许，可以将四五个商业物业打包成REITs，在新加坡或香港市场上市，当然亦不排除国内上市的可能。

“这些退出渠道实现的前提是我们的商业项目运作成熟，拥有稳定的现金流。”他说，这就需要星浩组建强有力的管理团队以及选择有特色的商业经营模式。

星浩资本今年底前将组建独立的商业管理公司，经营管理旗下所有商业设施，即使未来所有权上实现退出，亦不会影响商业物业的管理。同时根据未来商业以体验业态为主的趋势，星浩打造的星光耀广场将以儿童和餐饮业态为主，这两块组合的面积占比将超过五成。目前已有200多个品牌商家与星浩签约战略合作。

星浩资本目前正在南通、大连、苏州和上海等地开发六个地块，分别打造城市综合体项目，开发面积总量超过350万平米，项目货值逾550亿元，其中商业地产面积约占两成。

按计划，明年底和2015年底，星浩在南通和苏州的星光耀广场将会开业，2016年其在上海开发的两家星光耀广场亦会先后开业。据星浩资本方面预计，2016年后每年就会有2-3家星光耀广场开业。