台湾债市：五年券殖利率收跌至一周低位，台电标债利多吸引买盘进驻

* 五年债殖利率收迭创一周低位 * 台电公司债标售利多续发酵 * 买盘进驻短券并见空单回补 * 明日指标五年债区间暂看1.09-1.12% 路透台北11月7日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周四收 跌至一周低位。交易员称，台电公司债标售利多持续发酵，而美债利空稍有缓解，令台债主 流券殖利率拉回整理，回档测区间下缘，后续静待美国公布非农就业数据。 他们并指出，由于美国指标10年期公债殖利率周三压回整理，加以台电公司债标售结果 优于预期，持续吸引买盘进驻五年券，亦迫使空单回补，令102/11殖利率回测区间下缘，料 明日五年券102/11、10年期公债102/10殖利率主要交投区间落在1.09-1.12%、1.68-1.72%。 今日五年券102/10殖利率收在1.1095%，收创一周低位，前波收盘低位为10月31日的1.0 880%。 “ 102/11殖利率这两天在区间低档盘一下，接下来大趋势还是看非农。”一位券商交 易员称。 银行交易员也表示，由于台电公司债得标利率低于预期，及目前正值旬初整体台币供给 偏向宽松，皆有利于增强短券的持券信心，惟随着五年券102/11殖利率修正跌破1.10%，场 上随即出现部分卖需，102/11殖利率料将回归1.08-1.13%的大区间整理。 美国公债价格周三涨跌互现，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席走马上任以及 月度政策会议举行前，投资者寻找联储未来政策走向的线索，目前美国经济复苏仍然脆弱。 指标10年期公债价格 上涨7/32，收益率从周二尾盘的2.7%下跌至2.638%。[US/N CN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -2.07 1.1095 1.0975-1.1200 206.0 10 102/10 -1.50 1.7000 1.6900-1.7050 28.5 长券端30年期102/9增额公债将于周五(8日)展开发行前交易(when-issued)、10年期102 /10增额公债则将于下周三(13日)也展开发行前交易。 交易员指出，受到增额公债发行的影响，长券端的走势仍稍落后于短券端，不过交易盘 对30年券着墨不深，主要还是锁定10年券的部分，令今日10年券102/10R殖利率跌幅较五年 券102/11收敛。 “长券端都要等标售完再说。”一位大型银行交易员称。 另有券商交易员提及，目前10年券102/10走势较显疲态，周三单日空单量增加约20亿台 币，致使买盘较显观望，预估真正买盘会待发行前交易展开后再积极操作，因此在下周三发 行前交易之前，10年券102/10殖利率料在1.68-1.73%的大区间盘整。 此外，台湾股市 周四收于平盘附近，表现平淡。分析师指出，由于美国10月非 农数据公布在即，台湾10月出口数据亦将于今日下午公布，市场观望气氛转浓，暂时失去上 涨动能。 本周全球债市重要经济数据及事件，包括周四稍后的台湾公布9月出口金额及美国公布 实质GDP、周五美国公布非农就业数据及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政 策发表讲话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1435 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7000 5 102/11 1.1095 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)