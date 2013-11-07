新闻稿：标普确认印度主权债信评级为BBB-/A-3，展望仍为负面

路透11月7日 - 印度的制度优势和大规模的国际储备，支撑我们将印度评级定为投资级别。但我们注意到印度实质经济成长明显放缓，政府负债状况恶化，而实施改革的能力受影响。

我们确认印度主权债信评级为“BBB-/A-3”。评级展望仍为负面，这表示若印度大选后产生的新政府无法逆转低经济成长状况，我们则有可能在明年将其评级调降至投机级别。(完) (编译 王翔琼；审校 田建华)