新闻稿：标普确认印度主权债信评级为BBB-/A-3，展望仍为负面

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(以下为评级机构标准普尔发布的新闻稿)
路透11月7日 - 印度的制度优势和大规模的国际储备，支撑我们将印度评级定为投资级别。但我们注意到印度实质经济成长明显放缓，政府负债状况恶化，而实施改革的能力受影响。
我们确认印度主权债信评级为“BBB-/A-3”。评级展望仍为负面，这表示若印度大选后产生的新政府无法逆转低经济成长状况，我们则有可能在明年将其评级调降至投机级别。(完) (编译 王翔琼；审校 田建华)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。