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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 15:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但油价疲软限制胶价涨幅

布兰特原油期货周四跌破105美元，来到7月初以来最低水准，因在今日稍晚欧洲和美国的重要宣布前，投资人不愿锁定新的仓位。

上海交投最活跃的1月合约 上涨100元人民币，收报每吨19,100元人民币。

新加坡商品交易所近月橡胶合约 最新报每公斤228.5美分，上涨1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/田建华; 审校 艾茂林/王翔琼)

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